سهيل المزروعي: الإمارات تنضم إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي

أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، أن بلاده انضمت إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي، الذي أسسته الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تطوير وتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام.

وقال المزروعي، خلال مشاركته في اجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، التي عقدت في ولاية غوا الهندية، إن "الإمارات تستثمر بكثافة في الوقود الحيوي كجزء من جهودها لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية".