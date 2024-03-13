خط إنتاج "بوينغ 737 ماكس" يفشل بمراجعة إدارة الطيران الفيدرالية

قال موقع "إكسيوس" الأمريكي، إن مراجعة إدارة الطيران الفيدرالية لخط إنتاج طائرات "بوينغ 737 ماكس" وجدت عددًا كبيرًا من المشكلات.

وكانت شركة "بوينغ" خضعت لتدقيق مكثف خلال الأشهر الأخيرة بعد تعرض إحدى طائراتها لانفجار قابس باب على ارتفاع 16 ألف قدم.

ووفق الموقع، فإنه في أعقاب الحادث، تعهدت إدارة الطيران الفيدرالية بزيادة الإشراف على عمليات الإنتاج والتصنيع في شركة "بوينغ"، بما في ذلك مراجعة خط إنتاج طائرة "737-9 ماكس".