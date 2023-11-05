بورصات الخليج تغلق مرتفعة وسط إشارات على عدم رفع أمريكا أسعار الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، بعد أن أظهرت بيانات صدرت، الجمعة، تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، في أكتوبر/تشرين الأول، مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول، لأسباب منها إضراب للعاملين في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت.

ومنح قرار البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، ترك أسعار الفائدة دون تغيير وتعليقات رئيسه جيروم باول بعض المستثمرين إشارة إلى أن زيادات أسعار الفائدة قد انتهت.