الذهب فاتر مع هيمنة محادثات سقف الدين على مزاج السوق

تحركت أسعار الذهب تحركا طفيفا اليوم الخميس، بعدما أضعف ارتفاع الدولار وزيادة التفاؤل تجاه المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1979.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 1982.60 دولار.

وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في سبعة أسابيع في جلسة التداول السابقة مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وقال إدوارد مير، محلل المعادن في شركة ماركس للخدمات المالية، إن الذهب قد يظل في نطاق يتراوح من 1965 إلى 2020 دولارا خلال الأسبوعين المقبلين، لكن الاتجاه العام يظل ضعيفا إلى حد ما إذ من المرجح أيضا أن يؤدي التفاؤل المتزايد تجاه أزمة سقف الدين إلى زيادة الضغط على السبائك.