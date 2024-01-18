صعود الذهب على خلفية هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في 5 أسابيع.

يأتي ذلك مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات قوية.

وبحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2010.59 دولار للأوقية بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2012.40 دولار.

وتراجع الدولار 0.2% مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الشهر الماضي مما جعل الاقتصاد يقبل على العام الجديد وهو على أرض صلبة.

ومن المتوقع أن يتحدث رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا في حدثين منفصلين في وقت لاحق من اليوم.

وقال بوستيك إن التضخم قد "يتأرجح" إذا تعجل صناع السياسة في خفض أسعار الفائدة، محذراً من أن خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي عند 2% من المرجح أن يتباطأ في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الأحد.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.61 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2% إلى 885.38 دولار وارتفع البلاديوم 1.2% إلى 926.54 دولار.