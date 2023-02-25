"الفلافل".. مرآة لعمق الأزمة المالية في لبنان

وتابع أبو أحمد: "إذا كنت سأدفع 600 ألف ليرة ثمن السندويشات كل أسبوع فهذا يعني أني سادفع أكثر من مليوني ليرة، وهو راتبي الشهري.. أسعار الطعام ارتفعت أضعافًا في الأزمة لكن الرواتب ظلت على ما هي".

وتضاعفت أسعار المواد الاستهلاكية والطعام والدواء والوقود نتيجة انهيار الليرة اللبنانية بأكثر من 95% خلال الأزمة الناجمة عن تراكم الديون وعجوزات الميزانية وتفشي الفساد وتراجع الصادرات بشكل حاد.

ولم تكن الفلافل هي الضحية الرئيسية، إذ إن سعر الفروج المشوي قفز من 10 آلاف ليرة إلى 450 ألف ليرة الأسبوع الجاري، فيما ارتفع سعر سندوش الشاورما الذي لا تقل شعبيته عن شعبية سندويش الفلافل من 5 آلاف ليرة إلى 200 ألف.

وأصبحت "المناقيش"، وهي فطائر شعبية، ضحية رئيسية أخرى للأزمة، بعد أن قفز سعر منقوشة الزعتر من ألف ليرة إلى 70 ألفَا، بينما ارتفاع سعر منقوشة الجبنة من ألفين إلى 125 ألف ليرة.

وأدى تصاعد الأسعار إلى تراجع حاد في الطلب، بعد أن تسبب انهيار الليرة وغياب زيادات حقيقة في الأجور في ارتفاع معدل الفقر من نحو 30% إلى أكثر من 75%، فيما يعيش ما يقرب من 30% من اللبنانين تحت خط الفقر وفقًا للبنك الدولي.

وبعد أن كان يشتهر بازدحامه أصبح "محل فلافل أبو رامي"، أكبر واشهر محل لبيع الفلافل في مدينة صيدا، فارغًا معظم الأوقات، وبات الغبار يتراكم على الطاولات المهجورة التي تقبع أمام المحل المقابل لقلعة صيدا البحرية التاريخة.