اليمن يقرر إيقاف تصدير الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى الخارج

وأكد الوزير السقطري أن هذا القرار جاء كضرورة ملحة لمعالجة شح المنتجات السمكية في السوق المحلية، وما رافقه من ارتفاع كبير في أسعار الأسماك.

وعن مدى تطبيق القرار، أوضح السقطري في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "هناك إجراءات تضمنها القرار، ومنها آلية مراقبة ومتابعة تنفيذ القرار من قبل كافة جهات الاختصاص، فهي مسؤولية مشتركة بين الوزارة وهيئاتها وبين وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات، وكذلك الأجهزة الأمنية، ومصلحة الجمارك، لأن تنفيذ القرار لا يقتصر على وزارة الثروة السمكية فقط".

وأضاف: "القرار موضع تقييم لحظة بلحظة، ولكن يجب على السلطات المحلية أن تعزز دورها ، فضبط الأسعار في أسواق التجزئة هي مسؤولية مشتركة بين السلطات المحلية ولجانها الإشرافية والصناعة والتجارة والبلدية والأجهزة الأمنية في مراكز الحراج والإنزال ومحال البيع الفردية، تمامًا كما هو الحال مع السلع الغذائية والاستهلاكية".