للأسبوع الثاني.. الذهب يتجه للانخفاض وسط ترقب بيانات أمريكية

تتجه أسعار الذهب إلى الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، رغم استقرار الأسعار اليوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، وفق وكالة "رويترز".

وتوفر بيانات الوظائف مؤشرات على الموقف الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن السياسة النقدية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2301.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0215 بتوقيت غرينتش، وتراجع بأكثر من 1% هذا الأسبوع.

وانخفضت الأسعار 130 دولارًا منذ أن سجلت مستوى غير مسبوق عند 2431.29 دولار في وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي.

فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2311.20 دولار.

ونقلت "رويترز" عن الخبير الاستراتيجي للعملات لدى "أو.سي.بي.سي"، كريستوفر وونغ، قوله إن "الانخفاض الكبير خلال الأسبوعين الماضيين كان بسبب تراجع المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية".

وأعادت مساعٍ تقودها مصر لإحياء المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل وحركة حماس الآمال بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.