للأسبوع الثاني.. الذهب يتجه للانخفاض وسط ترقب بيانات أمريكية
تتجه أسعار الذهب إلى الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، رغم استقرار الأسعار اليوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، وفق وكالة "رويترز".
وتوفر بيانات الوظائف مؤشرات على الموقف الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن السياسة النقدية.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2301.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0215 بتوقيت غرينتش، وتراجع بأكثر من 1% هذا الأسبوع.
وانخفضت الأسعار 130 دولارًا منذ أن سجلت مستوى غير مسبوق عند 2431.29 دولار في وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي.
فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2311.20 دولار.
ونقلت "رويترز" عن الخبير الاستراتيجي للعملات لدى "أو.سي.بي.سي"، كريستوفر وونغ، قوله إن "الانخفاض الكبير خلال الأسبوعين الماضيين كان بسبب تراجع المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية".
وأعادت مساعٍ تقودها مصر لإحياء المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل وحركة حماس الآمال بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأشار المركزي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، إلى أنه لا يزال يميل لتخفيض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه لوّح إلى أن قراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة، وجاءت مخيّبة للآمال، قد تجعل تخفيضات الفائدة بعيدة لبعض الوقت.
وعادةً ما يكون المعدن النفيس وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.
ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 26.65 دولار أمريكي، وانخفضت 2% تقريبًا خلال الأسبوع، فيما صعد البلاتين 0.9% إلى 957.15 دولار، ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية، كما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 935.99 دولار.