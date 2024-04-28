وزير المالية السعودي: على الدول مراجعة خططها لمواجهة الصدمات
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن "العالم تعرض لصدمات كثيرة، وعلى الدول مراجعة خططها لمواجهة الصدمات"، مؤكدًا "هناك سعر باهظ يدفعه الاقتصاد العالمي مقابل الانقسام بين الدول"، وفقًا لصحيفة "الرياض" السعودية.
جاء كلام الجدعان خلال مشاركته، اليوم الأحد، في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في العاصمة الرياض.
وأضاف الوزير السعودي أن "رؤية 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة، وأنها تبقى متعلقة بتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وتركز على النمو النوعي وليس الكمي".
وأضاف الجدعان: "لا بد من وضع سياسات لمواجهة القيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا"، لافتًا إلى "ضرورة تطوير رأس المال البشري".
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية.
كما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا الهامة.