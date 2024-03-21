الإمارات: منفتحون على الفرص التجارية الثنائية

قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الخميس، إن البلاد منفتحة على استكشاف الفرص التجارية سواء من خلال مجلس التعاون الخليجي أو على أساس ثنائي، وذلك في أعقاب تقرير لرويترز عن اهتمام البلاد بإجراء محادثات تجارية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لا تزال الإمارات تؤمن بكون التجارة محركا لنمو الاقتصاد وتنويع مصادره، ونحن منفتحون على استكشاف الفرص مع الشركاء سواء من خلال دول مجلس التعاون الخليجي أو على أساس ثنائي. أولويتنا هي الحفاظ على حركة التجارة".