كشفت تقارير مصرفية عن انخفاض كبير في عدد ودائع المواطنين الروس في البنوك القبرصية، وهو ما أثار استياء موسكو، ورأته انصياعًا للإملاءات الأمريكية.

وقال مراسل وكالة تاس في قبرص اليوم الخميس، "للأسف، البنوك القبرصية تنفّذ بجدية أوامر واشنطن لطرد مواطنينا والشركات التي يملكونها من الجزيرة".

وأكدت البعثة الدبلوماسية الروسية أن إبراز جواز سفر روسي يشكّل في كثير من الأحيان شرطًا كافيًا لإغلاق الحساب، ورفض تقديم المزيد من خدمات مؤسسات الائتمان.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في الـ24 من يناير/ كانون الثاني نقلاً عن بيانات الحكومة القبرصية، أن ودائع المواطنين الروس في بنوك الجمهورية انخفضت بنسبة 76% في الفترة من 2014 إلى 2022. وانخفض عدد العملاء الروس الذين يستخدمون خدمات البنوك القبرصية بنسبة 82% خلال الفترة ذاتها.