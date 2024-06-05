الذهب يرتفع بدعم من ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التالية بشأن السياسة النقدية، وفق "رويترز".

وبحلول الساعة الـ0609 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 2335.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجعت الأسعار واحدًا في المئة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 2355.50 دولار.

وارتفع الدولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبًا في الجلسة الماضية، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبًا؛ ما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمتعاملين.