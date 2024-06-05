الذهب يرتفع بدعم من ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التالية بشأن السياسة النقدية، وفق "رويترز".
وبحلول الساعة الـ0609 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 2335.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجعت الأسعار واحدًا في المئة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 2355.50 دولار.
وارتفع الدولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبًا في الجلسة الماضية، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبًا؛ ما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمتعاملين.
ومن المقرر نشر بيانات مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة الساعة الـ1400 بتوقيت غرينتش. وتنتظر الأسواق أيضًا تقرير وظائف من المقرر أن يصدر في الساعة الـ1215 بتوقيت غرينتش، اليوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة لمزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد الأمريكي.
وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.
وقال مجلس الذهب العالمي، إن صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفع في أبريل/ نيسان، في إشارة إلى استمرار الشهية القوية رغم ارتفاع أسعار المعدن.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 29.69 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.3 في المئة إلى 990.24 دولار وربح البلاديوم واحدًا في المئة إلى 924.12 دولار.