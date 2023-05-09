الدولار يرتفع والإسترليني قرب أعلى مستوياته في عام

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بعدما أظهر مسح أن أوضاع الائتمان في الولايات المتحدة أقل قتامة من المتوقع، فيما داعب الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في عام وسط توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا (المركزي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

ولم تتأثر العملات كثيرًا، ببيانات أظهرت انكماشًا حادًّا للواردات الصينية في أبريل/ نيسان على أساس سنوي مع نمو الصادرات بوتيرة أبطأ في مارس/ آذار.