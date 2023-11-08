"ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" يسجلان أطول سلسلة مكاسب في عامين
صعدت الأسهم الأمريكية، يوم الثلاثاء، وحقق المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" أطول سلسلة مكاسب في عامين.
جاء ذلك بعد أن دعم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أسهم النمو للشركات الكبرى بينما يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 12.83 نقطة، أو ما يعادل 0.29%، ليغلق عند 4378.81 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 122.66 نقطة، أو 0.91%، إلى 13641.44 نقطة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 62.14 نقطة، أو 0.18%، إلى 34158.00 نقطة.
وسجل المؤشر "ستاندر آند بورز 500" اليوم مكاسب لليوم السابع على التوالي في حين صعد "ناسداك" لليوم الثامن، وهي أطول سلسلة من المكاسب لكلا المؤشرين في عامين.