"ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" يسجلان أطول سلسلة مكاسب في عامين‎

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 12.83 نقطة، أو ما يعادل 0.29%، ليغلق عند 4378.81 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 122.66 نقطة، أو 0.91%، إلى 13641.44 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 62.14 نقطة، أو 0.18%، إلى 34158.00 نقطة.

وسجل المؤشر "ستاندر آند بورز 500" اليوم مكاسب لليوم السابع على التوالي في حين صعد "ناسداك" لليوم الثامن، وهي أطول سلسلة من المكاسب لكلا المؤشرين في عامين.