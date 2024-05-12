شركات صينية تفوز بعقود للتنقيب في حقول نفط وغاز عراقية

فازت شركات صينية بعقود للتنقيب في 5 حقول عراقية للنفط والغاز، اليوم السبت، في جولة تراخيص تهدف في المقام الأول إلى زيادة إنتاج الغاز للاستخدام المحلي.

كما فازت شركة كردية عراقية باثنين من المشاريع، البالغ عددها إجمالا 29 والواقعة في وسط وجنوب وغرب العراق، والتي كانت مطروحة في جولة التراخيص، واستمرت 3 أيام، وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج.

ويسعى العراق إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير قطاع النفط والغاز في الوقت الذي يتطلع فيه إلى زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيماويات ووقف واردات الغاز من إيران المجاورة، التي تعد أساسية حاليا لإنتاج الطاقة.