نيويورك تايمز: قلق أمريكي وأوروبي من نفوذ محتمل لبكين على ماسك

قال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إن إيلون ماسك يحظى بامتيازات وعلاقات وثيقة مع بكين، موضحة أنه تمكن من الوصول إلى كبار القادة وإحداث تغييرات في بعض القوانين والسياسات استفاد منها مصنع تسلا الأول في شنغهاي.

وأشار التقرير إلى أن ماسك أصبح أكثر تقبلا لعمل العمال لساعات طويلة وسط تدابير حماية أقل في الصين، بعد خلافه مع الهيئات التنظيمية الأمريكية بشأن ظروف العمل في مصنعه في كاليفورنيا، وفق الصحيفة.

وساعد مصنع شنغهاي في جعل شركة تسلا للسيارات، الأكثر قيمة في العالم، وجعل ماسك فائق الثراء، وفقا للصحيفة.