رئيس نوفاتك: العقوبات الأمريكية تدل على احترافيتنا

وفرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، إجراءات جديدة واسعة النطاق ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، مستهدفة قدرات روسيا المستقبلية في مجال الطاقة من بين أهداف أخرى.

وتقود شركة نوفاتك الروسية مشروع "أركتيك 2"، وتمتلك 60% في المشروع. ومن بين المساهمين الآخرين عملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجيز، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي)، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سي.إن.أو.أو.سي)، وأركتيك اليابانية للغاز الطبيعي المسال، إذ تمتلك كل منها 10% في المشروع.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في إنتاج الغاز فائق التبريد بحلول نهاية العام الجاري أو أوائل 2024.