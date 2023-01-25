السعودية تتوقع اقتراض نحو 45 مليار ريال في 2023
قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، اليوم الأربعاء، إن المملكة تتوقع أن تبلغ احتياجاتها التمويلية نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) هذا العام.
وأضاف المركز، في بيان، أن وزير المالية السعودي اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 وجدول إصدار الصكوك المحلية.
وقال إن المملكة جمعت نحو 48 مليار ريال لاحتياجات التمويل في 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية في 2022.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، كشفت السعودية، عن إطلاق صندوق استثماري جديد يستهدف دعم قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال (نحو 7.4 مليار دولار).
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، يسهم الصندوق في تحقيق عوائد مالية مستدامة من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة.
وتشمل هذه المشاريع المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام.