السعودية تتوقع اقتراض نحو 45 مليار ريال في 2023

قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، اليوم الأربعاء، إن المملكة تتوقع أن تبلغ احتياجاتها التمويلية نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) هذا العام.

وأضاف المركز، في بيان، أن وزير المالية السعودي اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 وجدول إصدار الصكوك المحلية.

وقال إن المملكة جمعت نحو 48 مليار ريال لاحتياجات التمويل في 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية في 2022.