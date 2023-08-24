بنك أمريكي يتوقع "قفزة كبرى" لاقتصاد مصر في 2075

أصدر بنك "غولدمان ساكس" توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي حتى عام 2075، متوقعًا تحسن الاقتصاد المصري ليحتل مركزًا بين أقوى 10 اقتصادات عالمية.

وتوقع البنك وفقًا لتقريره، أن تكون أقوى 5 اقتصادات عالمية في العام 2050 هي الصين، والولايات المتحدة، والهند، وإندونيسيا، وألمانيا.

فيما توقع أن تضم قائمة أقوى الاقتصادات في العام 2075، كلًا من الصين، والهند، والولايات المتحدة، وإندونيسيا، ونيجيريا.

وتنبأ التقرير، بأن تكون مصر في المرتبة السابعة عالميًا في قائمة اقتصادات الدول في 2075، لتكون الدولة العربية الوحيدة في القائمة.

وذكر التقرير، أن حصة الأسواق الناشئة من الأسواق العالمية سترتفع إلى 55% بحلول العام 2075.

ويظهر التقرير توقعات للاقتصاد العالمي، على أساس الدراسة التي تم البدء بإعدادها في العام 2022.