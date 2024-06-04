منها لوفتهانزا.. إرغام 3 شركات طيران على دفع مليار دولار بسبب "كوفيد"
نجحت وزارة النقل الأمريكية في إرغام 3 شركات طيران، أبرزها "لوفتهانزا" الألمانية، على تسديد نحو مليار دولار للمسافرين؛ إثر إلغاء رحلات أو تغيير كبير في برامجها، بسبب جائحة "كوفيد-19".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان للوزارة أن "لوفتهانزا" وافقت على تسديد 775 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 1,1 مليون دولار، في حين وافقت منافستها الهولندية "كاي إل إم" على سداد 113,3 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 113,3 مليون دولار.
وقال متحدث باسم "لوفتهانزا" إن "الشركة قامت بتسديد جميع المبالغ التي طُلب منها سدادها"، لافتًا إلى أن "التأخر في السداد الذي أقرته وزارة النقل يعود فقط إلى المستوى الفريد تاريخيًا للسداد خلال جائحة كوفيد".
وأكد المتحدث أن مبلغ الغرامة المفروض "لا يختلف عن الغرامات المعهودة".
كما وافقت الخطوط الجوية الجنوب أفريقية على تسديد 15,2 مليون دولار، ودفع غرامة قدرها 300 ألف دولار.
وأوضح وزير النقل الأمريكي، بيت بوتجادج، في البيان، "عندما تلغى رحلة طيران أو يطرأ عليها تغيير كبير، لا ينبغي عليك أن تتشاجر مع الشركة لاستعادة أموالك".
وكان معدل إلغاء الرحلات الجوية في الولايات المتحدة أقل من 1,2% في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد رغم العدد القياسي للرحلات المبرمجة.
وأعلنت الوزارة الأمريكية، في 24 أبريل/نيسان الماضي، أن شركات الطيران في الولايات المتحدة تخضع الآن لقواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بتسديد الأموال والتعويض للمسافرين في حال إلغاء الرحلة أو تعديلها أو تأخيرها أو حتى فقدان الأمتعة.
ولا يجب أن تكون هذه التعويضات تلقائية فحسب، بل حددت الوزارة أيضًا ماهية "التغيير الكبير": تعديل وقت الوصول أو المغادرة لأكثر من ثلاث ساعات لرحلة داخلية، و6 ساعات لرحلة دولية، المغادرة أو الوصول إلى مطار مختلف، المزيد من محطات التوقف، الخفض إلى فئة أدنى من تلك المحجوزة أصلًا.