احتجاجات مزارعي فرنسا تكلف "النقل الإسباني" 120 مليون يورو

كلفت احتجاجات المزارعين الفرنسيين؛ النقل الإسباني أكثر من 120 مليون يورو، وفق تقديرات اتحاد نقل البضائع في المملكة "CETM".

وأضاف الاتحاد أن الاحتجاجات أثرت على 75 ألف شاحنة، وبمتوسط 35 مليون دولار يوميا، على ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وأكد أن إغلاق الطرق لا يزال مستمراً نتيجة احتجاجات المزارعين الإسبان، بالإضافة إلى التهديد بإغلاق النقاط اللوجستية الرئيسة؛ الأمر الذي يعيق حركة الشاحنات.

وأوضح الاتحاد أنه يتفهم مشاكل الريف وحقهم في التظاهر، لكن الناقلين بحاجة إلى القيام بعملهم لأن مستقبل الشركات التي تُراكم خسائر بملايين الدولارات بعد العديد من عمليات الاحتجاج معرض للخطر.

من جهته، قدر الاتحاد الوطني لرابطات النقل في إسبانيا، أن عمليات الإغلاق نتيجة احتجاجات المزارعين الإسبان مستمرة على أكثر من 40 طريقًا رئيساً وطريقًا سريعًا؛ مما يُشكل معوقات وتأخيرا في تطوير نشاط حوالي 45 ألف شاحنة.

ولهذا السبب، دعا الاتحاد إلى مسؤولية منظمي التظاهرات في ممارسة احتجاجاتهم، حتى لا تؤثر على التطور الطبيعي لنشاط النقل البري؛ وهو ما يؤثر أيضًا على الأنشطة نفسها في القطاع الزراعي.

وتابع: "تأكدت هذه الحقيقة في الأسابيع الماضية نتيجة الأعمال القسرية التي قام بها المزارعون الفرنسيون، والتي أدت إلى خسارة آلاف الأطنان من منتجات الفاكهة والخضروات لعدم وصولها إلى وجهتها".