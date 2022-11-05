روسيا تضاعف فاتورة "برامج الفدية" في أمريكا إلى أكثر من مليار دولار

كشفت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية أن ضحايا الهجمات السيبرانية دفعوا رقمًا قياسيًا بلغ 1.2 مليار دولار، من أجل استعادة البيانات الخاصة بهم، في ظل ارتفاع وتيرة وحجم عمليات القرصنة التي تستهدف الحصول على أموال أو ما يطلق عليها "برامج الفدية"، مع تصاعد الهجمات من أشخاص على علاقة بروسيا.



ونقلت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم السبت، عن جهاز مكافحة الجرائم المالية "FinCEN" قولها، إن البنوك دفعت أكثر من مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ضعف الرقم الذي شهده عام 2020، لاستعادة بيانات تم القرصنة عليها من أجل الحصول على أموال.



وأشارت إلى أن أكبر 5 عمليات في هذا الصدد تعود لقراصنة على صلة بروسيا، بحسب ما ذكره تقرير "FinCEN".



وأضافت: "يشير التقرير إلى أن الهجمات التي اقترفها أشخاص على علاقة بروسيا لا تزال تمثل تهديداً خطيراً للأمن الاقتصادي والقومي الأمريكي، بحسب ما قاله هيمامولي داس، مدير جهاز مكافحة الجرائم المالية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية".



ومضت الشبكة بالقول: "برنامج الفدية يتمثل في اختراق الكمبيوتر، حيث يقوم المهاجم بالوصول إلى الجهاز الرقمي لشخص ما، ويغلق ملفاته الخاصة، وبعد الإغلاق، يتصل المتسلل بالمالك ويطالب بدفع أموال، قبل استعادة الوصول إلى الملفات، وإذا لم يقم بسداد أموال، فإن القائم بهذه القرصنة يهدد مالك تلك البيانات بمنعه من الوصول إليها، أو حذفها".



وتابعت: "شهد عام 2021 عدداً من أكبر هجمات برامج الفدية التي تم رصدها، واستهدفت الشركات الكبيرة والمؤسسات غير الربحية، وهاجمت مجموعة قرصنة روسية خط أنابيب كولونيال، أحد أكبر خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة في مايو 2021، ودفعت الشركة 4.3 مليون دولار لاسترداد بياناتها، لكن السلطات الفيدرالية استعادت 2.3 مليون دولار على الأقل من الفدية المدفوعة في وقت لاحق".



ونقلت عن جهاز مكافحة الجرائم المالية أنه تم رصد 1489 هجومًا في 2021، بارتفاع بلغ 188% مقارنة بعام 2020.



وأردفت: "في الفترة الأخيرة، كان هجوم برامج الفدية في مايو الماضي بمثابة النهاية لكلية لينكولن، وهي كلية تقع وسط إلينوي الريفية، وتم افتتاحها في عام 1865، ودفعت الكلية 100 ألف دولار للقراصنة، وهو مبلغ أدى إلى تفاقم الأزمات المالية الناجمة عن انخفاض معدلات التسجيل في السنوات الأخيرة، وتم إغلاق المؤسسة التي يبلغ عمرها 157 عاماً في نفس الشهر".