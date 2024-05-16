العراق يوقع عقد مصفى "الفاو" بقيمة 20 مليار دولار

أحمد عبد

أعلنت وزارة النفط العراقية توقيع عقد لإنشاء مصفى "الفاو" مع شركة (CNCEC) الصينية، بطاقة 300 ألف برميل يوميا وبقيمة 20 مليار دولار.

وقال الناطق باسم الوزارة، عاصم جهاد، في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقع اليوم، عقدا استثماريا مع شركة (CNCEC) الصينية، لإنشاء مصفى "الفاو" الاستثماري".

وأضاف إن "العقد تم بين شركة مصافي الجنوب وشركة (CNCEC) الصينية، على إنشاء المصفى بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا وبقيمة 20 مليار دولار لكلا المرحلتين الأولى والثانية، حيث سيتم تشييده بشكل متطور، تراعى فيه المعايير البيئية العالمية، وبتكنولوجيا حديثة للاستفادة من المشتقات النفطية لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير".

وبين جهاد أن "المشروع سينفذ على مرحلتين، الأولى تتضمن منشآت التكرير للنفط، والثانية لإنشاء مجمع للبرتوكيماويات بطاقة 3 ملايين طن سنوياً، مع محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغا واط".

ويأتي هذا المشروع ضمن مساعي الحكومة العراقية لتعزيز منطقة الفاو أقصى جنوب البلاد والمطلة على الخليج العربي وجعلها منطقة صناعية.