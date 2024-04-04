بمخزون قياسي.. كيف تغلبت أوروبا على حاجتها للغاز الروسي؟

أنهت دول الاتحاد الأوروبي موسم التدفئة لهذا العام باحتياطيات قياسية من الغاز، فيما انخفضت إمدادات "غازبروم" الروسية إلى أوروبا بأكثر من 5 أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وبلغت نسبة تخزين الغاز في دول الاتحاد الاوروبي 58.72 %، وذلك في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، الذي يعد نهاية فصل الشتاء، وفقًا لتقرير صدر عن هيئة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وأشارت الهيئة إلى أن المستوى أعلى بحوالي 3 نقاط مئوية من المستوى السابق الذي تم تسجيله في العام الماضي.

وحول حجم المخزون الأوروبي الكبير للغاز، وإنهاء عصر الحاجة للغاز الروسي، يقول الخبير في سوق الطاقة ميخائيل كريفوشليكوف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن "فصل الشتاء الدافئ وإعادة الهيكلة الجذرية لنظام الإمداد لعبا دورًا كبيرًا في التغلب على أي نقص محتمل، فقد أصبح الغاز الطبيعي المسال المصدر الرئيس للإمدادات، متجاوزًا الغاز القادم عبر خطوط الأنابيب من روسيا".

وتابع: "المورد الرئيس الذي حل محلَّ روسيا هو الولايات المتحدة، فهي توفر الآن ما يقرب من نصف واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، مقارنة بنحو الربع قبل بدء الحرب".