البيت الأبيض يحذّر الكونغرس: رفع سقف الدين غير قابل للتفاوض

دعا البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الكونغرس الأمريكي إلى رفع سقف الدين، محذرًا من أنه لا ينوي التفاوض مع الغالبية الجمهورية في مجلس النواب للحصول على تصويت بهذا الشأن.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: "لن نتفاوض"، مضيفة "أن النواب الديمقراطيين والجمهوريين يتعاونون عادة على صعيد هذه المسألة، وهذا ما يجب أن يحصل". وأكدت أن مسألة الدَّين يجب ألا تُسيّس.