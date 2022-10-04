كيف ستصبح 12 مدينة سعودية عند بناء "داون تاون" وسط كل منها؟

كشفت السعودية عن مشروع فريد يستهدف 12 مدينة صغيرة ومتوسطة في المملكة، من خلال بناء منطقة وسط البلد في كل منها أو ما يعرف باسم ”داون تاون“ الذي يميز أشهر المدن الأمريكية والأوروبية مثل نيويورك ولندن، أو دبي المجاورة.

ووجد الإعلان الرسمي عن إطلاق شركة ”داون تاون السعودية“ التي ستشرف على المشروع الكبير، صدىً واسعاً بين السعوديين الذين يتطلعون لتطوير مدنهم لتصبح وجهات تجارية وسياحية وثقافية وترفيهية نشطة أسوة بالمدن الكبرى.

وقال نايف مدخلي، وهو مدون سعودي معروف ويتابعه الملايين من مواطنيه ”نهضة المدن تبدأ من وسطها، هذا الخبر امتداد لتأكيد صانع القرار في البلد أن الاهتمام بالمدن الطرفية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالعاصمة“.

وكان مدخلي يعلق بإعجاب، مثل آلاف آخرين من مواطنيه على مشروع ”داون تاون“ في 12 مدينة تمتلك شهرة أقل من المدن الكبرى في المملكة الشاسعة، مثل الرياض في الوسط، وجدة والدمام في الغرب والشرق على التوالي.

كما تسابقت وسائل الإعلام المحلية، بما فيها محطات التلفزة، لاستضافات خبراء التنمية الحضرية للحديث عن المشروع الجديد وكيف ستبدو المدن المستهدفة بعد الانتهاء من إنشاء داون تاون في كل منها.

وقال الكاتب الاقتصادي عبدالله المغلوث في حديث لقناة ”الإخبارية“ ”في مشروع #داون_تاون_السعودية لكل 12 مدينة ستكتسب من تاريخها وثقافتها وهذا سيزيد التنافسية وسيخلق فرصا للعمل“.

فيديو | الكاتب الاقتصادي عبدالله المغلوث: في مشروع #داون_تاون_السعودية لكل 12 مدينة ستكتسب من تاريخها وثقافتها وهذا سيزيد التنافسية وسيخلق فرصا للعمل#الإخبارية pic.twitter.com/XQ26TS2K0P — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2022

بينما يقول المهندس ندا الجليدي، وهو خبير في التخطيط والتصميم العمراني، إن المشروع يستهدف 12 مدينة متوسطة، وسيعيد لأوساط تلك المدن مكانتها الجاذبة بعد أن باتت أطرافها وأريافها هي الوجهة للزائرين.

م.ندا الجليدي (خبير في التخطيط والتصميم العمراني) يقدم قراءة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة من تطوير أوساط المدن من خلال عمل شركة #داون_تاون_السعودية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/L0eOSZfEo8 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 3, 2022

وأضاف الجليدي الذي كان يتحدث لقناة ”روتانا خليجية“، إن المشروع الجديد عند تطوير أوساط تلك المدن ستسهم بترتيب مدن المملكة وتشجيع المدن الأخرى في المملكة لتنفيذ مشاريع مماثلة وتطوير أوساطها.

م.ندا الجليدي (خبير في التخطيط والتصميم العمراني) يقدم قراءة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة من تطوير أوساط المدن من خلال عمل شركة #داون_تاون_السعودية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/L0eOSZfEo8 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 3, 2022

وفي تويتر، حيث يتواجد ملايين السعوديين، تقدم سكان المدن المستهدفة بمشروعات الشركة الجديدة، تدوينات مواطنيهم في الوسم ”#داون_تاون_السعوديه“ الذي تصدر نقاشات تويتر في المملكة.

وستعمل شركة ”داون تاون السعودية“ على إطلاق مشاريعها في المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك.

وبينما يمكن مشاهدة الكثير من مظاهر الحضارة والمدن العالمية في مدن السعودية الكبيرة مثل الرياض التي تنتشر فيها أشهر المتاجر والمقاهي والمطاعم الغربية، فإن الحال يختلف في المدن الصغيرة أو المتوسطة من حيث المساحة وعدد السكان.

لكن المشروع الجديد سيغير من ذلك المشهد كما يقول القائمون عليه، حيث تهدف شركة ”داون تاون“ لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة ستسهم في تطوير البنية التحتية للمدن المستهدفة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.