استئناف رحلات قطارات الشحن بين كوريا الشمالية والصين

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الاثنين أنه تم استئناف عمل قطارات الشحن عبر الحدود بين كوريا الشمالية والصين بعد توقف استمر خمسة أشهر.

وقالت يونهاب إن قطار بضائع من داندونج عبر جسرا إلى مدينة سينويجو بكوريا الشمالية.

وتوقفت رحلات القطارات منذ 29 أبريل نيسان عندما أوقفت الصين رحلات القطارات مع كوريا الشمالية بعد مشاورات بسبب إصابات كوفيد -19 في مدينة داندونغ الحدودية. وبعد فترة وجيزة سجلت كوريا الشمالية أول تفش لفيروس كورونا الذي تقول الآن إنه انتهى.

وجاء التعليق في أبريل/ نيسان بعد أقل من أربعة أشهر من قيام كوريا الشمالية بتخفيف إغلاق الحدود الذي تم فرضه في أوائل عام 2020 ضد فيروس كورونا.

وألقت مجموعات إغاثة عالمية باللوم على الإجراءات الحدودية في تفاقم المشاكل الاقتصادية لكوريا الشمالية والمخاطر التي تهدد إمدادات الغذاء للملايين.

وأعلن الزعيم كيم جونغ أون الشهر الماضي الانتصار على كوفيد-19 وأمر بإلغاء أقصى تدابير مكافحة الوباء التي فرضت في مايو أيار وذلك على الرغم من أنه أضاف أنه لا بد أن تحافظ كوريا الشمالية على وجود ”حاجز قوي ضد الجائحة“.