السودان ينتج أكثر من 15 طن ذهب في النصف الأول من 2022

أعلن السودان، السبت، أنه أنتج خلال النصف الأول من العام الحالي 15.28 طن من الذهب، بإجمالي إيرادات وصلت إلى 81.5 مليار جنيه، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء السودان الرسمية.

وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية إن أسواق التعدين في البلاد بلغت “86” سوقاً تنتشر في “12” ولاية، ويشغل التعدين مساحة “173” ألف كيلو متر، تعادل “16%” من مساحة السودان.

وأوضحت في تقرير أن شركات التعدين الوطنية تشغل 62% من المساحة، مقابل 38% تشغلها شركات امتياز أجنبية يبلغ عددها “36” شركة من “18” دولة، تتصدرها الصين بعدد “11” شركة تعدين، ثم “3” شركات لدول الهند وتركيا والمغرب وقطر، وشركتان سعوديتان، وشركة واحدة لكل من الإمارات، أرمينيا، مصر، الأردن، كندا، جنوب أفريقيا، اليابان، اليمن، روسيا، عمان وبريطانيا، فيما توجد “21” شركة امتياز أجنبية أخرى لم يتم تصنيفها بعد لعدم اكتمال ملفاتها.

وتنتشر أسواق التعدين الـ“86” في 12 ولاية تتصدرها ولاية جنوب كردفان بعدد “24” سوق تعدين، ثم البحر الأحمر والولاية الشمالية “10” أسواق، و“8” أسواق بجنوب دارفور، وفي شمال دارفور “7” أسواق.

فيما توجد “5” أسواق تعدين في ولايتي نهر النيل والقضارف، و “4” أسواق تعدين بكل من النيل الأزرق وشمال كردفان وغرب كردفان، و “3” أسواق بوسط دارفور، وسوقا تعدين في ولاية كسلا.

وحسب تقديرات حكومية سابقة، فإن هنالك أكثر من 800 موقع في أنحاء السودان للتعدين التقليدي الذي يقوم به الأهالي، إذ يوجد مليونا شخص يعملون بقطاع التعدين الأهلي في البلاد، منتشرين في مناجم في ولايات البحر الأحمر، ونهر النيل، والقضارف، وجنوب وشمال كردفان.

ويعتبر السودان ثالث دولة في قارة أفريقيا، بعد دولتي غانا وجنوب أفريقيا، إنتاجا للذهب، إذ يفوق إنتاجه السنوي 93 طنا، يتم استخلاص 75% منها عن طريق التعدين التقليدي الأهلي.