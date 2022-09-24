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اقتصاد

السعودية تستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في مشروعات للبنية التحتية
تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2022 16:45 GMT
تاريخ التحديث: 24 سبتمبر 2022 19:10 GMT

السعودية تستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في مشروعات للبنية التحتية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، استثمار أكثر من 40 مليار ريال (10.63 مليار دولار) في مشروعات للبنية التحتية في 11 مدينة بأنحاء البلاد. وبحسب وزارة

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، استثمار أكثر من 40 مليار ريال (10.63 مليار دولار) في مشروعات للبنية التحتية في 11 مدينة بأنحاء البلاد.

وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، فإنه ”تم توقيع اتفاقية بأكثر من 40 مليار ريال لتطوير البنية التحتية لـ 11 مدينة حول المملكة“.

وأبرمت الوزارة الاتفاقية بشأن المشروع مع أكبر مطور عقاري ”الشركة الوطنية للإسكان“ والتي ستعمل مع شركائها من المطورين العقاريين في تطوير البنية التحتية الشاملة، وإيصال الخدمات وتطوير مجموعة من مرافق جودة الحياة.

وخلال ذات الحدث، جرى أيضاً توقيع اتفاقية بقيمة 360 مليون ريال (95,687 دولار أمريكي) بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف أكثر من 20 ألف موظف سعودي.

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