السعودية تستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في مشروعات للبنية التحتية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، استثمار أكثر من 40 مليار ريال (10.63 مليار دولار) في مشروعات للبنية التحتية في 11 مدينة بأنحاء البلاد.

وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، فإنه ”تم توقيع اتفاقية بأكثر من 40 مليار ريال لتطوير البنية التحتية لـ 11 مدينة حول المملكة“.

فيديو | الإسكان: توقيع اتفاقية بأكثر من 40 مليار ريال لتطوير البنية التحتية لـ 11 مدينة حول المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/G9XF5GCoXT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 24, 2022

وأبرمت الوزارة الاتفاقية بشأن المشروع مع أكبر مطور عقاري ”الشركة الوطنية للإسكان“ والتي ستعمل مع شركائها من المطورين العقاريين في تطوير البنية التحتية الشاملة، وإيصال الخدمات وتطوير مجموعة من مرافق جودة الحياة.

وخلال ذات الحدث، جرى أيضاً توقيع اتفاقية بقيمة 360 مليون ريال (95,687 دولار أمريكي) بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف أكثر من 20 ألف موظف سعودي.