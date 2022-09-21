إضراب في وسائل النقل المشترك في أثينا احتجاجا على "خصخصتها"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

توقفت وسائل النقل المشترك من مترو وباصات وترامواي وترولي في العاصمة اليونانية الأربعاء، عن العمل بسبب إضراب يستمر 24 ساعة للاحتجاج على خصخصة القطاع، وفق النقابة المنظمة.

ولم يطل الإضراب قطارات المترو التي تربط المطار الدولي بوسط المدينة.

ونتجت عن هذا التحرك الاجتماعي في ساعة الذروة صباحا زحمة سير شلت الحركة جزئياً على الطرقات الرئيسية في العاصمة التي تضم 4 ملايين نسمة والتي تعاني أصلا من زحمة السير.

وأكد المتحدث باسم الحكومة يانيس إيكونومو في حديث لإذاعة ”سكاي“ الخاصة الموالية للحكومة، ”حق الإضراب“ في اليونان، لكنه اعتبر أن ”هناك حدًا أدنى للاحترام مثل إمكانية ذهاب الناس إلى العمل أو قضاء بعض الحاجات الطارئة“.

من جانبه، ندّد مركز عمّال أثينا الذي دعا إلى الإضراب، وهو اتحاد لموظفي القطاعين الخاص والعام، بالإصلاح المعتزم الذي سيؤدي وفق قوله إلى ”سوق عمل بسرعتين“.

ويفتح مشروع القانون الخاص بمراجعة ”إدارة الشركات العامة ذات المسؤولية المحدودة“ الذي سيطرح على النواب للتصويت الأربعاء، ”الباب أمام توظيف عمال مؤقتين في الشركات والمؤسسات العامة“ و“خصخصتها“وفق مركز عمال أثينا.

وتشهد اليونان إضرابات متكررة في القطاعين العام والخاص حيث يحتج الموظفون بشكل أساسي على الأجور المنخفضة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتثير الزيادة في أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا خاصة بسبب الحرب في أوكرانيا غضباً اجتماعياً ضد الحكومة المحافظة.

وأعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن سلسلة من المساعدات خاصة لذوي الدخل المنخفض.