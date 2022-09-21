روسيا تدفع 3.9 مليار روبل على كوبون سندات مقومة بالدولار

قالت وزارة المالية الروسية الأربعاء، إنها دفعت 3.9 مليار روبل (ما يعادل 65.6 مليون دولار) قيمة كوبون سنداتها السيادية المقومة بالدولار التي تستحق في 2029.

وأضافت الوزارة، التي تدفع ما يعادل الروبل عن التزاماتها الخاصة بسندات ”اليوروبوند“ في خضم العقوبات الغربية، أن مؤسسة الإيداع الوطني للتسوية الروسية تسلمت الدفعة وتعتبر الوزارة أنها بذلك قد أوفت بالتزاماتها.

وتراجع الروبل اليوم الأربعاء، واحدا بالمئة إلى 61.2 مقابل الدولار بعد أن أعلن الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش في خطاب بثه التلفزيون الرسمي.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن عجز الميزانية سيصل إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، قبل أن يتقلص إلى 0.7 بالمئة في عام 2025.

وفي تصريحات بثها التلفزيون، ذكر ميشوستين أن العجز في الميزانية ستتم تغطيته بشكل أساسي عن طريق الاقتراض.

والأسبوع الماضي، عادت وزارة المالية إلى أسواق الدين المحلية للمرة الأولى منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، ما أدى إلى فرض عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل تسببت في استبعاد موسكو من أسواق الدين الدولية.

تأتي توقعات ميشوستين بأن روسيا ستواجه عجزا في الميزانية على الأقل للسنوات الثلاث المقبلة بعد أسبوعين فقط من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستحقق فائضا في عام 2022، على عكس معظم التوقعات.

وقدر ميشوستين الإيرادات الحكومية بحوالي 26 تريليون روبل (433.6 مليار دولار) مقابل إنفاق يصل إلى 29 تريليون روبل في عام 2023 (483.7 مليار دولار).

وقال ميشوستين إن العجز الحكومي سيصل إلى 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لينخفض إلى 0.7 بالمئة في عام 2025.