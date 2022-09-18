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اقتصاد

محافظ "المركزي السعودي": مستويات التضخم في المملكة ما زالت ضمن معدل معقول
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2022 9:04 GMT
تاريخ التحديث: 18 سبتمبر 2022 9:40 GMT

محافظ "المركزي السعودي": مستويات التضخم في المملكة ما زالت ضمن معدل معقول

قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك في مؤتمر، اليوم الأحد، إن مستويات التضخم في المملكة ما زالت ضمن معدل معقول. وأظهرت بيانات رسمية الخميس الماضي أن

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المصدر: رويترز

قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك في مؤتمر، اليوم الأحد، إن مستويات التضخم في المملكة ما زالت ضمن معدل معقول.

وأظهرت بيانات رسمية الخميس الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة ارتفع ثلاثة بالمئة في آب/ أغسطس، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متسارعًا من 2.7 بالمئة في تموز/ يوليو.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار كل من الأغذية والمشروبات والنقل أربعة بالمئة. وصعدت أسعار اللحوم والدواجن 6.7 بالمئة، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في زيادة التضخم السنوي في آب/ أغسطس، نظرا لوزنه في المؤشر الذي يبلغ 18.8 بالمئة.

وقال جيمس سوانستون، خبير اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، إن المؤسسة تتوقع أن التضخم قد بلغ ذروته في آب / أغسطس، وأن يتباطأ إلى اثنين بالمئة بحلول نهاية هذا العام و1.5 بالمئة بحلول منتصف عام 2023.

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