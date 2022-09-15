التضخم في أمريكا يكبد أبرز الأثرياء 93 مليار دولار في يوم

أفاد موقع ”ماشبل“ الإخباري، في تقرير له نشر اليوم الخميس، بتراجع ثروة أغنى رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 93 مليار دولار خلال يوم واحد، هذا الأسبوع.

وبحسب الموقع، تشكل هذه الموجة الأخيرة، التي حدثت لأن بيانات التضخم في الولايات المتحدة جاءت أعلى من المتوقع، تاسع أسوأ خسارة يومية خلال العام الحالي.

وانخفضت ثروة جيف بيزوس، الثلاثاء الماضي، بمقدار 9.8 مليار دولار، وهو أغنى المليارديرات على قائمة بلومبيرغ، فيما كانت خسارة ايلون ماسك 8.4 مليار دولار.

وشهد كل من مارك زوكربيرج ولاري بيدج وسيرجي برين وستيف بالمر انخفاضًا في ثرواتهم بأكثر من 4 مليارات دولار، كما تكبد كل من وارن بافيت وبيل غيتس انخفاضا في ثرواتهما بمقدار 3.4 مليار دولار و2.8 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الخسائر اليومية الكبيرة للمليارديرات هي انعكاس للانخفاض العام في سوق الأسهم الأمريكية، فقد انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.4%، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2020، وهبط مؤشر Nasdaq 100 الثقيل بالتكنولوجيا 5.5%، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2020، عندما انخفض بأكثر من 12%.

وهذا هو اليوم الأخير فقط في سلسلة من الأيام السيئة للأسواق وثروات الأثرياء هذا العام، ففي الشهر الماضي، خسرت نفس المجموعة من المليارديرات الأمريكيين 78 مليار دولار في يوم واحد بعد أن ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا استمر ثماني دقائق.

ومنذ الربع الأول من عام 2022، كان التضخم في الولايات المتحدة سيئًا بالنسبة للسوق، باستثناء شهر يوليو، عندما ارتفعت الأسواق.

وفي مايو، كان معدل التضخم في الولايات المتحدة 8.6%، وفي يونيو ارتفع إلى 9.1%، لكنه انخفض بعد ذلك إلى 8.5% في يوليو.

وعلى الرغم من أن هناك فرصة أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي انخفاضًا في الأشهر المقبلة، لكن الاقتصاديين والمحللين والمستثمرين يبقون قلقين بشأن التضخم الأساسي، كما يقول الخبراء.