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اقتصاد

"صندوق النقد": شتاء قاس قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في أوروبا
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 16:40 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 16:45 GMT

"صندوق النقد": شتاء قاس قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في أوروبا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن شتاء قاسيا قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في أوروبا، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا بالفعل إلى عواقب اقتصادية

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المصدر: رويترز

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن شتاء قاسيا قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في أوروبا، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا بالفعل إلى عواقب اقتصادية ”مروعة“ ويثير مخاوف الركود.

وأضافت كريستالينا جورجيفا أن الوضع الحالي يعني أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة لأن يحافظ على توازن دقيق في معركته ضد التضخم، بينما يبقى ”على وعي بضرورة الحفاظ على نشاط الاقتصاد.“

وتابعت: ”يوجد بالتأكيد خوف من ركود في بعض الدول، أو حتى إذا لم يكن ركودا، فإنه سيكون شبيها بركود هذا الشتاء.. وإذا قررت الطبيعة ألا تتعاون وكان الشتاء قاسيا فعلا، فإن ذلك قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات الاجتماعية.“

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