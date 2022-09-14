الاتحاد الأوروبي: نخطط لبناء "احتياطات استراتيجية" لليثيوم والمعادن النادرة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه سيبني ”احتياطات استراتيجية“ لتجنب تعطل إمدادات المواد الخام ”الحيوية“ لصناعته، لا سيما المعادن النادرة والليثيوم الذي تتحكم الصين بعرضه في العالم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن ”معالجة نحو 90% من المعادن النادرة و60% من الليثيوم تجري في الصين.. سنحدد المشاريع الاستراتيجية على طول سلسلة التوريد من التعدين إلى التكرير، ومن المعالجة إلى إعادة التدوير، وسنقوم ببناء احتياطات استراتيجية حيث تبدو الإمدادات مهددة“، وفق تعبيرها.

من ناحية أخرى، أشارت فون دير لايين إلى أن وضع سقف لعائدات شركات الطاقة المتجددة والنووية سيجلب ”أكثر من 140 مليار يورو“ لدول الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرضة للخطر.

وبفضل ارتفاع أسعار الكهرباء مع الزيادة في أسعار الغاز، تعيد هذه الشركات بيع إنتاجها بما هو أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى أرباح فائقة تقترح المفوضية استردادها.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أنه ”في الوقت الحالي، ليس من العدل تحقيق أرباح استثنائية على حساب المستهلكين بسبب الحرب“.