محمد بن راشد: 5 مليارات دولار إيرادات السياحة بالإمارات في النصف الأول من 2022

قال نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، إن إيرادات قطاع السياحة تجاوزت 19 مليار درهم (5.17 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2022.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في تغريدة على ”تويتر“، أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق بلغ 12 مليون نزيل بنمو 42%، متوقعا ”انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء المقبل“.

قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققاً نمواً 42%.. والتوقعات انتعاشه سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم.. pic.twitter.com/0ACyAU31s4 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 11, 2022

وأوضح بن راشد، في تغريدة ثانية: ”أقررنا خلال اجتماع مجلس الوزراء إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. هدفنا خلق فرص وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير شراكات تؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة“.

وقال الشيخ محمد: ”مؤشراتنا التنموية اليوم حققت المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة بـ 121 مؤشراً قبل الجائحة.. و432 مؤشراً ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً مقارنة بـ 314 قبل الجائحة.. نحن الأول عالمياً في جذب المواهب وفي البنية التحتية وفي مرونة القوانين وقدرتنا على التكيف وغيرها“.

وتابع: ”ما زالت الكثير من الدول في شرق العالم وغربه تعاني من آثار الجائحة.. وما زالت التجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد.. ولكن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً واستثناءً عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة“.