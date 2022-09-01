وسط الغلاء وتزايد الضغوط.. الحكومة المغربية تقرر رفع أجور القطاع الخاص

صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على قرار الرفع الفوري من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالمملكة.

ويتزامن هذا القرار مع استمرار حملة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، تدعو رئيس الحكومة عزيز أخنوش للرحيل؛ بسبب عجز حكومته عن مواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

وحيال ذلك، أعلن أخنوش خلال انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي اليوم بالعاصمة الرباط، عن الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10% في القطاع الزراعي.

وقال قائد الائتلاف الحكومي، إن هذا الإجراء من شأنه أن يحسّن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وواجهت حكومة عزيز أخنوش انتقادات حادة وغير مسبوقة؛ بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، كان لحزب ”التجمع الوطني للأحرار“، قائد الائتلاف الحكومي، النصيب الأوفر منها، وذلك بسبب الوعود المغرية التي قدمها هذا الحزب الليبرالي للمغاربة قبل وصوله إلى الزعامة.

ولقيت مطالب هذه الحملة مساندة من جانب نقابات عمالية وأحزاب المعارضة البرلمانية بالمغرب.

وتوجه الانتقادات لأخنوش؛ كونه يمتلك أكبر شركة لتوزيع المحروقات في السوق المغربية ”أفريقيا“، حيث يعتبره جزء كبير من المغاربة المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك بعد رفضه تقليص هامش الربح.