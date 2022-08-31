مصر.. زيادة الدعم على بطاقات التموين وضخ 1.7 مليار دولار لدعم الخبز

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيادة الدعم الاستثنائي المقدم للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100، فضلا عن ضخ مبلغ 32 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز، وفق ما ذكرت قناة ”سي بي سي أكسترا“ الفضائية.

وبحسب القناة، سيبدأ تنفيذ القرار غدا الخميس، وذلك استجابة من الرئيس لما طرحه المشاركون في الحوار الوطني، وتابعت: ”استجابة لأطروحات القوى السياسية من خلال المناقشات بالحوار الوطني، وجه السيسي بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وتقديم دعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، كما وجّه بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم، وتعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل“.

كما تضمنت قرارات الرئيس المصري ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلاً عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة، أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط“.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ المصري عماد الدين حسين في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”القرارات الرئاسية تأتي استشعارا من جانب القيادة السياسية بأوجاع المواطنين البسطاء والأسر الأكثر احتياجا جراء التداعيات العالمية التي خلفتها الأزمات الدولية“، مشددا على أن ”تلك الإجراءات تمثل خطوة جيدة للتخفيف عن كاهل المواطنين“، وفق قوله.

وحول ما إذا كانت هناك قرارات أخرى ستتبعها خلال الفترة المقبلة، قال حسين: ”أتمنى ذلك“.