"الأغذية العالمي": سفينة مساعدات غذائية تغادر أوكرانيا متوجهة إلى اليمن

قال برنامج الأغذية العالمي في بيان إن الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية الإنسانية منذ الغزو الروسي غادرت أوكرانيا متجهة إلى اليمن اليوم الثلاثاء.

وذكر البرنامج أن السفينة كارتريا غادرت من ميناء يوجني على البحر الأسود وستتوقف في تركيا حيث سيتم طحن الحبوب وتحويلها إلى طحين.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء الحرب في شباط/ فبراير بسبب إغلاق الموانئ؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وزيادة الجوع في بعض أفقر مناطق العالم.

وساعدت صفقة توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في يوليو/ تموز في إلغاء الحظر، وتم حتى الآن تصدير أكثر من مليون طن من المواد الغذائية من خلال مبادرة البحر الأسود.