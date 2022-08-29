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اقتصاد

روسيا: الاقتصاد سينكمش بأقل من 3% هذا العام
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2022 14:34 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2022 14:40 GMT

روسيا: الاقتصاد سينكمش بأقل من 3% هذا العام

قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الاثنين، إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 3% هذا العام، بينما تساعد قوة سوق العمل في التخفيف من

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المصدر: رويترز

قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الاثنين، إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 3% هذا العام، بينما تساعد قوة سوق العمل في التخفيف من تداعيات ما تسميه موسكو ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا على الاقتصاد.

وقال بيلوسوف إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط ”بما يزيد قليلا على 2% هذا العام“.

وتكهن بيلوسوف بأن ذلك سيعقبه انخفاض ”لا يزيد على 1%“ في 2023.

ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهيارا بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا والمصممة لشل الاقتصاد الروسي.

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