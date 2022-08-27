اليابان تتعهد بمساعدات بـ30 مليار دولار لأفريقيا خلال قمة تونس

تعهدت اليابان، اليوم السبت، بتقديم مساعدات بقيمة 30 مليار دولار للتنمية في أفريقيا، قائلة إنها تريد توطيد العلاقات مع القارة، في ظل تهديد النظام الدولي القائم على القوانين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في كلمته أمام مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) المنعقد في تونس، إن طوكيو ستعمل على ضمان شحن الحبوب إلى أفريقيا وسط نقص عالمي.

وأضاف كيشيدا عبر دائرة تلفزيونية بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 ”إذا تخلينا عن مجتمع قائم على القوانين وسمحنا بتغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن بالقوة، فإن تأثير ذلك لن يمتد عبر أفريقيا فحسب، بل عبر العالم بأسره“.

وأوضح كيشيدا أن مبلغ 30 مليار دولار سيتم تسليمه على مدى ثلاث سنوات، وتعهد بمبالغ أصغر لتحقيق الأمن الغذائي بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقي.

ومنحت القمة الرئيس التونسي قيس سعيد أكبر منصة دولية له منذ انتخابه في 2019، وتأتي بعد سيطرته على سلطات واسعة، تم إعلانها رسميا من خلال استفتاء على الدستور، وهي خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب.

وفي تصريحاته أمس الجمعة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني، أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مرارا التزام تونس بالديمقراطية، الأمر الذي شكك فيه منتقدو سعيد.

وأثارت القمة خلافا بين تونس والمغرب التي استاءت من قرار سعيد دعوة جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية وهي منطقة تعتبرها الرباط جزءا من سيادتها.

واستدعت المغرب سفيرها للتشاور من تونس التي ردت بالمثل.

وقالت الرباط إن قرار دعوة زعيم البوليساريو إبراهيم غالي اتخذ ضد رغبة اليابان.

ولم تعلق طوكيو على الأمر بعد.

وتونس نفسها بحاجة إلى دعم مالي في الوقت الذي تواجه فيه أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، والتي تفاقمت بسبب الضغط العالمي على السلع الأساسية.

واصطفت طوابير طويلة الأسبوع الماضي أمام محطات البنزين وسط نقص الوقود، فيما بدأت المتاجر تقنين بعض السلع.