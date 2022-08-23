هل تخلفت روسيا عن سداد ديونها؟

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تخلف روسيا عن سداد ديونها أمر محتم بعد 6 أشهر من العقوبات المالية الغربية إثر غزوها أوكرانيا.

لكن عواقب التخلف على المستثمرين والبلاد لا تزال غير واضحة، وفيما يلي إيضاحات حول هذا الملف الشائك.

روسيا.. وسداد الديون

كل شيء يدل على أن روسيا تخلفت عن سداد ديونها، لكن لم تؤكد ذلك رسميًا أي سلطة شرعية.

وهذا يحصل عادة عندما لا تسدد دولة قرضا أو فوائد هذا القرض في تاريخ محدد أو عندما تعلن إفلاسها كما فعلت سريلانكا في نيسان/أبريل.

بعد ذلك يمكن لواحدة أو أكثر من وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث ”ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز“، أن تعلن التخلف عن السداد.

ووضعت ”ستاندرد آند بورز“ روسيا في حالة ”تخلف انتقائي“، وهي درجة واحدة قبل التخلف عن السداد.

في حين أشارت ”موديز“ إلى ”التخلف عن السداد“ بعد عدم استلام دائنين 100 مليون دولار نهاية حزيران/يونيو، لكن دون تخفيض التصنيف.

يمكن أيضًا تأكيد التخلف عن السداد عن طريق المطالبة بالتأمين الذي يشتريه المستثمرون لحماية أنفسهم من مثل هذا الأمر، وهو ما يُسمى مقايضات التخلف عن السداد CDS، بمبادرة من لجنة الدائنين المكونة من المؤسسات المالية الكبرى.

واقتصر ذلك حتى الآن على إعلان تسجيل ”حدث ائتماني“ في حزيران/يونيو، بعد عدم دفع موسكو مبلغ 1,9 مليون دولار من الفوائد الجزائية، مستحق في نيسان/أبريل.

لماذا الوضع معقد؟

لأنه في صلب المشكلة هناك العقوبات المفروضة من الغرب، ولم يعد يسمح لوكالات التصنيف بتقييم وضع روسيا واللجنة المكلفة مقايضات التخلف عن السداد تقوم بعملها ببطء شديد التزامًا بالإجراءات الجديدة.

ويقول المحلل المتخصص في الشأن الروسي في وكالة التصنيف الأوروبية ”سكوب رايتينغز“ ليفون كاميريان: ”ليست حالة نموذجية من التخلف عن السداد، هذا أقل ما يمكننا قوله“.

والعقوبات هي أيضًا وراء تخلف روسيا عن الدفع: لقد جعلت الولايات المتحدة في البداية من المستحيل على موسكو سداد ديونها بالدولار المخزن في البنوك الأمريكية ومن ثم السداد بالدولار.

ولم يعد بإمكان روسيا أيضًا الحصول على أموال من الأسواق الدولية.

ويضيف ليفون كاميريان: ”لكن كان لدى موسكو ما يكفي من العملات الأجنبية لتسديد ديونها“، مشيرًا إلى ”الكميات الهائلة من هذه العملات“ في خزائن الدولة من جراء بيع المحروقات.

لهذا السبب يعرب الكرملين عن استيائه من حالة تخلف ”غير شرعي“ عن السداد.

وتتجه الأنظار الآن إلى لجنة الدائنين التي أعلنت، الجمعة، عن إمكانية عقد مزاد في النصف الأول من أيلول/سبتمبر، وهي عملية تهدف إلى تحديد سعر التعويض للمستثمرين الذين لديهم تأمين مقايضات التخلف عن السداد.

ويقول المتخصص في مقايضات التخلف عن السداد والشريك في مكتب المحامين الدولي ”الستون اند بيرد“ جورج كاهيل، إن ”الفترة الزمنية بين العجز عن سداد الدين وبدء عملية مقايضات التخلف عن السداد تستغرق عادةً ثلاثين يومًا.. لكن هذا حصل منذ 3 أشهر تقريبا“.

هل الأمر خطير؟

على موسكو ألا تقلق كثيرا في الوقت الحالي.

ويقول الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في ”كابيتال إيكونوميكس“ ليام بيتش: ”فيما يتعلق بوضع الموازنة والحاجات المالية، فإن روسيا ببساطة لا تعتمد على أسواق رأس المال الدولية“.

ويلخص رقمان الوضع بحسب ليفون كاميريان: السندات المقومة بالعملات الأجنبية تقدر بحوالي 40 مليار دولار، بينما ارتفع فائض الحساب الجاري الروسي إلى 166,6 مليار دولار في النصف الأول بفضل مبيعات النفط والغاز.

كما يقترب الدين العام الروسي من 20% من إجمالي الناتج الداخلي وهو أقل بكثير من الاقتصادات ذات الحجم المماثل.

لكن الخبراء يحذرون من المخاطر على المؤسسات الروسية التي تعتبر ديونها بالعملات الأجنبية أكبر بكثير من الدولة.

ويضيف ليفون كاميريان، أنه على الأجل البعيد ”سيستمر التخلف عن السداد في تقويض ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الروسي وإثباط الاستثمار الأجنبي أكثر في وقت روسيا في أمس الحاجة إليه“.