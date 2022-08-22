هل تسيطر السيارات الكهربائية على الشوارع قريبا؟

تطورت صناعة السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، وسرّعتْ الحاجة إلى إيجاد بدائل نظيفة للتنقل من تطوير تقنيات حديثة صديقة للبيئة.

وقبل 10 أعوام، كان طراز السيارات الكهربائية محدودا جدا، وكانت شبكات شحن البطاريات غير منتشرة كما هو الحال اليوم.

أما السيارات الكهربائية العصرية فأصبحت تسير لمسافات طويلة في كل مرة شحن، فضلا عن الزيادة الكبيرة في سرعة شحنها.

ودخلت شركات كثيرة من شركات صناعة السيارات العادية أيضا مجال صناعة السيارات الكهربائية، ومنها شركات عريقة مثل ”بي إم دبليو“ الألمانية، وشركة ”تويوتا“ اليابانية وغيرها.

وأتاح ذلك للمستخدمين خيارات عديدة، وفقا لقدرتهم الشرائية وتفضيلاتهم الشخصية، وتنوعت بين سيارات فارهة مرتفعة السعر وسيارات بمواصفات متوسطة وأسعار مقبولة.

كما شهد العالم زيادة حجم سوق صناعة السيارات الكهربائية أيضا، من شركات مصنعة لقطع السيارات والبطاريات وشركات تمديد شبكات الشحن.

وساعد كل ذلك على نمو نسب اقتناء السيارات الكهربائية في أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في قطاع صناعتها.

وتشير إلى ذلك أرقام قياسية حققتها حصة السيارات الكهربائية في أسواق السيارات، وسط توقعات بزيادة نموها خلال الأعوام المقبلة، وفق ما أفاد تقرير لموقع ”كلين تيكنيكا“.

وفي تموز/ يوليو 2022، وصلت حصة السيارات الكهربائية في النرويج إلى 71% من سوق السيارات، فيما بلغت حصة السيارات الهجينة نسبة 12%.

أما ألمانيا الدولة الأكثر تصنيعا للسيارات في أوروبا، فقد بلغت النسبة فيها 25%، بينما في الصين حقق سوق السيارات الكهربائية نسبة 28% في حزيران/ يونيو 2022.

وفي الولايات المتحدة كانت النسبة أقل من ذلك، رغم أنها بلغت رقما مرتفعا في تاريخها بنسبة 5% لمبيعات السيارات الكهربائية، وكانت من بين 19 دولة صنفها موقع ”بلومبيرغ“ على أنها أعلى الدول مبيعا للسيارات الكهربائية.

وفي حزيران/يونيو 2022، حققت مبيعات السيارات الكهربائية في العالم رقما قياسيا، وبلغت نسبة مبيعاتها 12%.

وقال الدكتور ريميردزاي جوزيف كوهودزاي المتخصص في البطاريات والطاقة في مقال نشره ”كلين تيكنيكا“ إن ”السيارات الكهربائية ستكون قريبا في كل مكان“.

وأضاف كوهودزاي: ”تشير الأرقام إلى أن سوق السيارات على وشك أن يتغير، وقريبا ستصبح السيارات الكهربائية بديلا عن السيارات العادية“.