الإمارات.. نمو التجارة الخارجية غير النفطية 17% بالنصف الأول

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت 1.058 تريليون درهم (288.06 مليار دولار) في النصف الأول من 2022، بنمو 17% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة أنباء الإمارت (وام).

وقال الشيخ محمد بن راشد: ”لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات.. التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط.. لتصل لتريليون و58 مليار درهم بنمو 17 في المائة؜ عن نصف العام السابق، ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية“.

و أضاف نائب رئيس دولة الإمارات أن ”نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع..“.

وبحسب ”وام“، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد مسجلة رقما قياسيا جديدا في النصف الأول من العام الجاري بلغ تريليونًا و53 مليار درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 17 % مقارنة بالنصف الأول من العام 2021، وبارتفاع نسبته 25 % و35 % مقارنة بالفترة نفسها من عامي 2020 و2019 على التوالي.