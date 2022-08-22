ما سبب ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية؟

تسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام ونقص المعروض منها في زيادة تكاليف تصنيع السيارات الكهربائية؛ ما أجبر العديد من الشركات الكبرى على زيادة أسعار منتجاتها.

وتُصنع البطاريات الكهربائية عادة من معادن مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل، وازداد الطلب عليها في الأسواق مؤخرا بشكل لافت.

وتتسبب التكلفة المرتفعة لاستخراج هذه المواد وتصنيع البطاريات منها في ارتفاع أسعار البطاريات؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية.

وقالت المحللة التنفيذية ميشيل كريبز من شركة ”كوكس أوتوموتيف“ الأمريكية، إن ”البطاريات لا تزال مكلفة أكثر من محركات الاحتراق الداخلي حتى اليوم“.

من جهتها، قالت كارلا بايلو المديرة التنفيذية لشركة ”أوتوموتيفريسيرتش“ الأمريكية، إن ”الجزء المسؤول عن توليد الطاقة في السيارة، هو الجزء الأعلى تكلفة منها، ويعود ذلك إلى سعر المواد الخام وتكرير الطاقة في خلايا البطارية“.

وتبلغ تكلفة البطارية حوالي ثلث سعر السيارة الكهربائية، وفقا للمحلل في مجال النقل الكهربائي سام أبو الصمد.

وأضاف: ”شهدنا انخفاضا في أسعار السيارات الكهربائية خلال العقد الأخير، ولكن أسعار البطاريات عاودت الارتفاع بسبب ارتفاع الطلب على موادها الخام“.

ولكن مشكلة ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الليثيوم والمنغنيز والغرافيت والكوبالت والنيكل، هي مشكلة مؤقتة، إذ إن الليثيوم مثلا موجود بكثرة على كوكبنا.

وقال أبو الصمد إنه ”خلال العامين السابقين تقريبا، ارتفع الطلب بشدة على السيارات الكهربائية، وتحديدا في الصين وأوروبا، وفي الولايات المتحدة حديثا؛ ما أدى لارتفاع الأسعار بقوة. لكن في الأعوام المقبلة، سنشهد انخفاضا في أسعار السيارات الكهربائية“.

وأوضح أبو الصمد: ”يعمل الباحثون حاليا على تطوير مصادر أخرى للّيثيوم، فضلا عن ابتكار مركبات كيميائية بديلة في البطارية تعتمد على مواد أكثر توفرا“.

ويتوقع أبو الصمد أن تتقارب أسعار السيارات الكهربائية والسيارات العادية بحلول عام 2025.

وهناك سبب آخر لارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، وهو قلة الشركات المنتجة لها.