عقب وقفة احتجاجية.. إعادة نظام العمل السابق لمفتشي أمن مطار الكويت

أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في الكويت الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بإعادة نظام العمل السابق لمفتشي أمن المطار، عقب تنفيذهم وقفة احتجاجية اعتراضاً على تغيير مواعيد العمل الخاصة بهم.

وتقدَم مفتشو أمن المطار بالشكر للوزير لإصداره أوامر بتنفيذ مطالبهم عقب مرور أقل من 24 ساعة على تنظيمهم الوقفة الاحتجاجية في المطار.

ونشر حساب ”مفتشين أمن المطار“ على ”تويتر“ في ساعة متأخرة من مساء الأحد، رسالة شكر وجهها المفتشون للوزير، وبينوا فيها أنه ”تم تحقيق مطالبهم ورفع الظلم الذي وقع عليهم“.

نتقدم نحن مفتشين امن المطار بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان لمعالي وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح لإنصافه لنا بصرف بدلاتنا التي طالبنا بها على مدار ال٤ سنوات الفائتة دون جدوى ونشكره على التحرك السريع والاستجابة لإحتجاجنا بسبب تغير آلية الدوام وإرجاع نظام العمل كسابق عهده — مفتشين امن المطار (@Asi_moi_kwt) August 21, 2022

وجاء في الرسالة ”نتقدم نحن مفتشي أمن المطار بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمعالي وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح لإنصافه لنا بصرف بدلاتنا التي طالبنا بها على مدار ال4 سنوات الفائتة دون جدوى ونشكره على التحرك السريع والاستجابة لاحتجاجنا بسبب تغيير آلية الدوام وإرجاع نظام العمل كسابق عهده“.

وأرسل الوزير أحد المسؤولين الأمنيين لمتابعة وضع مفتشي أمن المطار والوقوف على مطالبهم والتأكد منها، حيث وثق حساب ”مفتشين أمن المطار“ لحظة تواجد هذا المسؤول مع ضباط أمن المطار.

وقال المسؤول إن ”الوزير أصدر تعليمات وتوجيهات بمنح المفتشين كامل حقوقهم دون أي تأخير“.

وتكلم أحد المفتشين نيابةً عن زملائه وقدَم الشكر لوزير الداخلية والمسؤول الأمني الذي تم إرساله والضباط ورؤساء الأقسام وكل من ساهم بحصولهم على حقوقهم.

#شكرا_وزير_الداخلية كلمات الشكر كلها قليلة في حق معالي وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح وعد وأوفى بوعده ورفع الظلم عن اخوانه المفتشين في ظرف ٣ أيام فقط الله يجزاه عن اخوانه المفتشين خير الجزاء @Moi_kuw pic.twitter.com/P171zp41yY — مفتشين امن المطار (@Asi_moi_kwt) August 21, 2022

وكان مفتشو أمن المطار قد نفذوا صباح الأحد وقفة احتجاج على تغيير مواعيد العمل الخاصة بهم، والتعسف الذي يتعرضون له، بحسب وصف البعض.

وتداول ناشطون وحسابات في الكويت مقاطع فيديو وصورًا تظهر عشرات المفتشين بالزي الرسمي، وهم يتجمهرون في المطار خلال وقفتهم الاحتجاجية.

ونشر حساب ”مفتشين أمن المطار“ رسالة إلى الوزير تشرح له أبعاد الأزمة الحاصلة في مطار الكويت.

وجاء فيها ”رسالة إلى الأب وزير الداخلية الشيخ/طلال الخالد الصباح من أبنائك مفتشي أمن المطار نلتمس من معاليكم يد الرحمة لنجدتنا من اللواء/منصور العوضي إذ بعد موافقتكم على إدراج علاواتنا بعد المطالبة بها لـ4 سنوات متواصلة فلا أذن تسمع ولا ضمير يشعر، وبعد موافقة معاليكم سولت له نفسه الانتقام بجعل الدوام الرسمي 6 أيام عمل ويومين للراحة، هل هو تحد وفرد العضلات ضد معاليكم، وهل هو نوع من أنواع الاعتراض والتمرد على إقرار البدلات؟!“.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اعتمد أخيرًا علاوة بدل النوبة لمفتشي أمن المطار.

ووجه الوزير بسرعة استحداث تدرج وظيفي لشاغلي وظيفة (مفتش أمن مطار) وفق القوانين المنظمة في ديوان الخدمة المدنية، بحسب بيان لوزارة الداخلية.