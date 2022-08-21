إيطاليا تبطئ عجلة التصنيع لتوفير الطاقة

قال مسؤول كبير في وزارة التحول البيئي الإيطالية يوم الأحد إن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في إيطاليا بدأت تعدل إنتاجها لتوفير الطاقة في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال ماسيميليانو أتيلي الذي يرأس لجنة الوزارة التي تقيم الأثر البيئي للمحطات الجديدة للطاقة المتجددة ”هناك قطاعات صناعية كاملة، صناعة الزجاج والمعلبات، بدأ الترشيد فيها في شكل ترشيد ذاتي وإن كان بصمت“.

وأضاف في مؤتمر ”لكن هذا لا يخلو من التكاليف والتكاليف الاجتماعية … لأنه في اللحظة التي يتباطأ فيها الإنتاج يجب أن نفكر في أولئك الذين يعملون في تلك الصناعات“.

وحصلت إيطاليا في العام الماضي على ما يقرب من 40 في المئة من الغاز، الذي استوردته من الخارج، من روسيا.

وأبرمت إيطاليا في الآونة الأخيرة صفقات مع عدة دول بديلة منتجة للغاز لتقليل اعتمادها على موسكو. ويتم استهلاك نصف الغاز لإنتاج الكهرباء.

وسمحت هذه الاتفاقيات لروما بملء مخزونها من الغاز بسرعة ولكنها لم تكن كافية لحماية صناعاتها من ارتفاع تكاليف الطاقة.