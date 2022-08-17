ليتوانيا: سنفتح مكتبا تجاريا في تايوان سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة الاقتصاد الليتوانية، الأربعاء، أن بلادها ستفتح مكتبا تجاريا خلال أيلول/سبتمبر المقبل في تايوان بإطار التقارب بين هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والجزيرة، الأمر الذي سبق أن أثار غضب الصين.

وقال مستشار وزيرة الاقتصاد كاروليس زمايتيس: ”نعتزم فتح هذا المكتب التجاري منتصف أيلول/سبتمبر“.

وعينت السلطات الليتوانية، الأربعاء، مدير المكتب الجديد الذي سيحمل اسم ”المكتب الليتواني للتمثيل التجاري في تايبيه“ وليس في تايوان، عملا بعرف دولي في مواجهة الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، وسيكلف بالمهمة المستشار الحالي لرئيس الحكومة الليتوانية بوليوس لوكوسكاس.

وقالت وزيرة الاقتصاد أوسرين أرمونيت، في بيان، أن الهدف ”ليس فقط تنويع التمثيل الاقتصادي لليتوانيا في منطقة آسيا، بل كذلك تطوير التعاون التكنولوجي“، وأضافت أن ”تايوان تمثل إحدى الأسواق التي تحظى بالأولوية بالنسبة لليتوانيا في مجال الابتكارات والتصدير والاستثمار الأجنبي“.

وسمحت فيلنيوس العام الماضي لتايبيه بفتح مكتب تمثيلي لها يحمل اسم تايوان، ما اعتبر خطوة دبلوماسية مهمة دفعت بكين إلى الحد من علاقاتها مع ليتوانيا، ووقف عمليات التصدير إلى هذا البلد.

كما عبرت الصين عن غضبها إزاء تصريحات لوزير الخارجية الليتواني، وهو المسؤول الكبير الوحيد في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن دعمه علنا زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان.

وأثارت ليتوانيا غضب الصين الشديد إثر استقبالها الشهر الماضي وفدا تايوانيا ترأسه رئيس البرلمان يو سي-كون.