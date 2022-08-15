"الصندوق السعودي" و"كاين إنترناشونال" يستثمران 900 مليون دولار في "آمان"

قال صندوق الاستثمارات العامة، (الصندوق السيادي السعودي)، اليوم الاثنين، إنه استثمر 900 مليون دولار مع ”كاين إنترناشونال“ في مجموعة ”آمان“، وذلك لدعم التوسع العالمي لفنادقها وعقاراتها السكنية فائقة الفخامة.

وأوضحت كاين إنترناشونال في بيان أن الصفقة تقدر قيمة آمان بثلاثة مليارات دولار.

وصندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز الخامس بإجمالي أصول تقدر بـ 620 مليار دولار، بحلول أبريل 2022، ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.

تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.

في عام 2020، عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار، ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثمارا مدرجا في السوق المالية السعودية.