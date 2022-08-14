نصائح لتوفير الأموال بحفظ الطعام بطريقة سليمة

يعتقد الكثيرون عند وضع البيض في الفريزر، وحفظ التفاح في الثلاجة، فإنهما يفقدان فائدتهما الغذائية، ويتحولان إلى عجينة مهروسة تبدو مثل الموز.

ولكن يؤكد خبراء التغذية على إمكانية حفظ كل من البيض والتفاح وغيرهما من المواد الغذائية الأخرى، في أجهزة تبريد الأطعمة، لفترات طويلة، دون أن تفقد قيمتها الغذائية.

وبحسب الخبراء، يمكن ذلك بشرط اتباع الطريقة الصحيحة في التخزين تتناسب مع كل صنف غذائي.

وأكد الخبراء أن ”ذلك يساعد العائلات في توفير المصاريف المنزلية على شراء الأطعمة“، في ظل أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة العالمية.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ”أسعار البقالة في الأسواق البريطانية شهدت العام الحالي ارتفاعا قياسيا بنسبة 10%، وذلك مقارنة مع العام الماضي“.

وبالتزامن مع تضاعف أسعار السلع الأساسية في المحال التجارية، يبحث العديد من المتسوقين بكافة المدن البريطانية، عن طرق لإبقاء التكاليف منخفضة.

وأوضح خبراء في الاقتصاد، أن العائلات يمكنها توفير المال وتقليل الهدر ببساطة عن طريق تخزين طعامهم بشكل صحيح.

وتتضمن نصائحهم وضع ”الخبز والبيض“ في ”الفريزر“، عبر التخزين بوعاء، حتى تستمر صلاحيتهما لفترة طويلة من الوقت.

وبحسب الخبراء، ستستمر صلاحية التفاح لمدة تصل حتى 77 يومًا إذا تم تخزينه في الثلاجة، كما ويمكن تخزين الفطر عبر وضعه في ”كيس ورقي“.

ويستمر الخيار لفترة أطول إذا تم وضعه في وعاء وتخزينه داخل خزانة في المطبخ.

وتنضج الفاكهة المغلقة مثل الخوخ والكرز بشكل أفضل خارج الثلاجة؛ مما يسمح بتعزيز النكهات بشكل كامل.

ويمكن تخزين زبدة الفول السوداني في الخزانة بعد فتحها، طالما أنها محكمة الإغلاق.

وقالت الخبيرة المالية رينا سوراز: ”هذه الأزمة الاقتصادية تضع الكثير من العائلات تحت الضغط، ولكن الكثير من الناس لا يدركون أنه بمجرد تخزين الطعام بالشكل المناسب، يمكن أن يطيل مدة صلاحيته إلى حد كبير؛ مما يوفر من المصاريف المنزلية على شراء الأطعمة“.